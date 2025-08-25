В ГД предложили запретить высотные восхождения без профессиональных гидов

Фото: 123RF/prudek

В России необходимо запретить восхождение туристов на высоты свыше 4–5 тысяч метров без сопровождения опытных гидов. Об этом в беседе с ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

"Это не должно ограничивать права граждан, но обязано повысить безопасность", – отметил парламентарий.

Сейчас российские законы не запрещают самостоятельные восхождения в горы, это регулируется лишь рекомендациями со стороны Федерации альпинизма России. При этом в других странах действуют иные правила.

Например, в Непале для восхождения на Эверест необходимо быть в составе группы с сертифицированным гидом, а восхождения на европейский Монблан в Италии и Франции контролируются местными властями.

Ранее Кривоносов предлагал ввести обязательное страхование альпинистов перед восхождениями. Законодательство предусматривает это только для туристов, выезжающих за границу. Для внутреннего туризма, в том числе альпинизма, страховка оформляется по желанию.

Это, уточнял депутат, является "назревшим вопросом", поскольку в России растет интерес к экстремальному туризму. Мера позволит разгрузить региональные спасательные подразделения МЧС, которые сейчас выполняют дорогостоящие работы за счет бюджета, отметил он.

