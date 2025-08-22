В ГД предложили ввести обязательное страхование альпинистов

Фото: 123RF/prudek

В России предложили ввести обязательное страхование альпинистов перед восхождениями. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов, сообщает ТАСС.

Сейчас законодательство предусматривает обязательное страхование только для туристов, выезжающих за границу. Для внутреннего туризма, в том числе альпинизма, страховка оформляется по желанию.

Кривоносов подчеркнул, что при этом некоторые компании предлагают специализированные продукты, например, страхование рисков при восхождениях, включая эвакуацию вертолетом и оплату спасательных работ.

По словам депутата, введение обязательного страхования для альпинистов является "назревшим вопросом", поскольку в России растет интерес к экстремальному туризму. Кроме того, подобные нормы действуют в Непале, а в Швейцарии и Австрии необходим обязательный взнос в горноспасательные службы.

Мера позволит разгрузить региональные спасательные подразделения МЧС, которые сейчас выполняют дорогостоящие работы за счет бюджета, отметил он.

Депутат выступил с идеей на фоне развернувшейся спасательной операции в горах Киргизии. Там на пике Победы застряла россиянка Наталья Наговицина.

Бывший замначальника отряда "Центроспас" МЧС, Герой России Владимир Легошин рассказал, что она оказалась в зоне летальной адаптации. Там могут находиться тела погибших, которые скончались на этой вершине в течение нескольких лет.

Шансы на спасение Наговициной не превышают 10%, считает покоритель высочайших гор планеты Эдуард Кубатов. По его словам, каждый день на этой вершине организм умирает на 10–12% от истощения. Это означает, что сейчас женщина находится на грани своих физических возможностей.

Кроме того, недавно два альпиниста из Перми погибли во время восхождения в горах Эльбрусского района Кабардино-Балкарии. Они получили несовместимые с жизнью травмы, сорвавшись в верховьях ущелья Адыл-су, пик Виа-тау, на высоте около 3,7 тысячи метров.

