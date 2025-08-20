Член Федерации альпинизма России Яковенко: ситуация с Наговициной безнадежна

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/natalina_1022

Ситуация с российской альпинисткой Натальей Наговициной, которая застряла со сломанной ногой на высоте около 7 тысяч метров на пике Победы в Киргизии, является безнадежной. Таким мнением в беседе с RT поделился председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

"Если она будет там жива, я буду верить в чудо. Если ее спасут, значит, буду верить два раза в чудо", – отметил он.

В беседе с "Матч ТВ" Яковенко также заявил, что с гор никого не эвакуируют, и Наговицина, у которой отсутствуют нужная подготовка и квалификация, пошла туда с человеком, также не имеющим их. Собеседник журналистов назвал это большой проблемой и трагедией.

О том, что Наговицина застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. По данным СМИ, 47-летняя альпинистка сломала ногу 12 августа и не смогла продолжить восхождение, оказавшись на высоте около 7 тысяч метров. Ее напарник оказал ей первую помощь и отправился в штурмовой лагерь за помощью.

Россиянку пытались спустить с горы два иностранца, но из-за неблагоприятных погодных условий и усталости они не смогли этого сделать. В результате они оставили женщину в спальном мешке. 16 августа к пострадавшей был направлен вертолет, однако он совершил жесткую посадку.

Позже сообщалось, что в больницу попали двое альпинистов, входящих в группу россиянки Натальи Наговициной. Помимо указанных троих, в группу входил итальянский гражданин. Он погиб.

Очередную попытку спасения планируется осуществить 20 августа с учетом погодных условий. При этом ожидается, что спасение девушки займет 2–3 дня.