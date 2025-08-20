Погибший в Киргизии альпинист Ермаков умер во время ночевки в палатке

Фото: 123RF/yourapechkin

Погибший на пике Хан-Тенгри в Киргизии российский альпинист Алексей Ермаков умер во время ночевки в палатке. Об этом рассказал руководитель омского альпклуба "Крокус" Евгений Жулинский в беседе с ТАСС.

"По словам начальника базового лагеря Хан-Тенгри, Алексей был сильно уставший и остался ночевать во втором лагере (на высоте 5,5 тысячи метров. – Прим. ред.), утром планировал рано начать спуск в базу", – сказал Жулинский.

Он отметил, что 16 августа к Ермакову вышли два альпиниста. Они обнаружили палатку и потухшую горелку в тамбуре.

"Хотел согреть воду, видимо, заснул и все", – добавил Жулинский.

О гибели Ермакова ранее рассказали в МЧС Киргизии. Тело российского альпиниста доставили в Иссык-Кульскую область во время одного из спасательных рейсов 19 августа. Ожидается, что вывоз его тела покроет обязательная страховка.

Кроме того, продолжаются попытки спасти россиянку Наталью Наговицину, которая застряла на пике Победы. Альпинистка сломала ногу 12 августа и не смогла продолжить восхождение, оказавшись на высоте около 7 тысяч метров. Было предпринято уже несколько попыток помочь ей.

Очередную попытку спасения планируется осуществить 20 августа с учетом погодных условий. При этом ожидается, что спасение девушки займет 2–3 дня.

