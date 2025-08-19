Более 60 альпинистов эвакуированы в Иссык-Кульской области

Фото: 123RF/koziolkamila

Авиация Минобороны Киргизии эвакуировала несколько групп альпинистов из района пиков Победы и Хан-Тенгри в Иссык-Кульской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства республики.

Общее число спасенных составило 62 человека, уточнил собеседник агентства. Среди них были граждане России, Киргизии, Казахстана, Китая и Великобритании.

В операции задействовали два вертолета, которые совершили 6 рейсов. Во время одного из них с пика Хан-Тенгри спасатели доставили в Иссык-Кульскую область тело российского альпиниста Алексея Ермакова. Он погиб 16 августа.

Вместе с тем для эвакуации застрявшей россиянки Натальи Наговициной, которая находится на высоте более 7 тысяч метров на пике Победы, была отправлена еще одна группа спасателей, добавил представитель Минобороны Киргизии.

СМИ выяснили, что 47-летняя Наговицина сломала ногу на горе в Киргизии 12 августа. По этой причине она не смогла продолжать свой путь, застряв на вершине. Ее напарник оказал первую помощь девушке, а после ушел в штурмовой лагерь за подмогой.

Затем два иностранца пытались спустить ее с горы, но из-за непогоды и усталости не смогли и оставили ее в спальном мешке. В субботу, 16-го числа, к Наговициной отправили вертолет, но при посадке он совершил жесткое приземление, из-за чего травмы получили капитан экипажа и спасатель.

Следующая попытка помощи запланирована на 20 августа с учетом погодных условий. В МЧС Киргизии сообщили, что видимость в районе нахождения альпинистки нулевая и связи с ней нет.