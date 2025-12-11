Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 15:14

Общество

В Роскачестве рекомендовали не наряжать бубликами и пряниками новогоднюю ель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Украшать новогоднюю ель съедобными бубликами и пряниками не стоит из-за риска ускоренной порчи продуктов, сообщили Life.ru в пресс-службе Роскачества.

Там пояснили, что мучные и кондитерские изделия могут терять свежесть под воздействием тепла, перепадов влажности и нагрева гирлянд. Выпечка и сладости могут чрезмерно высыхать, а также отсыревать или плесневеть.

"Это не только портит их внешний вид, но и может привлекать мелких насекомых, например плодовых мушек", – рассказали в пресс-службе.

Однако, если все же хочется поставить дома "бубличную ель", эксперты советуют выбирать искусственное дерево. Натуральная ель выделяет влагу и смолу, что создает условия, в которых хлебобулочные изделия быстро становятся влажными и теряют свежесть.

Кроме того, живое дерево может содержать микроорганизмы и привлекать насекомых, что повышает риск ускоренной порчи продуктов и их возможного загрязнения.

Ранее сообщалось, что минимальная стоимость искусственных елок в России снизилась до 760 рублей, когда в прошлом году ее стоимость составляла 1 500 рублей. Настольные елки можно приобрести от 90 рублей, напольные варианты начинаются от 370 рублей и достигают 80 тысяч рублей.

Москвичи стали нанимать специалистов по украшению новогодних елок

Читайте также


общество

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика