11 декабря, 15:14Общество
В Роскачестве рекомендовали не наряжать бубликами и пряниками новогоднюю ель
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Украшать новогоднюю ель съедобными бубликами и пряниками не стоит из-за риска ускоренной порчи продуктов, сообщили Life.ru в пресс-службе Роскачества.
Там пояснили, что мучные и кондитерские изделия могут терять свежесть под воздействием тепла, перепадов влажности и нагрева гирлянд. Выпечка и сладости могут чрезмерно высыхать, а также отсыревать или плесневеть.
"Это не только портит их внешний вид, но и может привлекать мелких насекомых, например плодовых мушек", – рассказали в пресс-службе.
Однако, если все же хочется поставить дома "бубличную ель", эксперты советуют выбирать искусственное дерево. Натуральная ель выделяет влагу и смолу, что создает условия, в которых хлебобулочные изделия быстро становятся влажными и теряют свежесть.
Кроме того, живое дерево может содержать микроорганизмы и привлекать насекомых, что повышает риск ускоренной порчи продуктов и их возможного загрязнения.
Ранее сообщалось, что минимальная стоимость искусственных елок в России снизилась до 760 рублей, когда в прошлом году ее стоимость составляла 1 500 рублей. Настольные елки можно приобрести от 90 рублей, напольные варианты начинаются от 370 рублей и достигают 80 тысяч рублей.
Москвичи стали нанимать специалистов по украшению новогодних елок