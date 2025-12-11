В Роскачестве рекомендовали не наряжать бубликами и пряниками новогоднюю ель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Украшать новогоднюю ель съедобными бубликами и пряниками не стоит из-за риска ускоренной порчи продуктов, сообщили Life.ru в пресс-службе Роскачества.

Там пояснили, что мучные и кондитерские изделия могут терять свежесть под воздействием тепла, перепадов влажности и нагрева гирлянд. Выпечка и сладости могут чрезмерно высыхать, а также отсыревать или плесневеть.

"Это не только портит их внешний вид, но и может привлекать мелких насекомых, например плодовых мушек", – рассказали в пресс-службе.

Однако, если все же хочется поставить дома "бубличную ель", эксперты советуют выбирать искусственное дерево. Натуральная ель выделяет влагу и смолу, что создает условия, в которых хлебобулочные изделия быстро становятся влажными и теряют свежесть.

Кроме того, живое дерево может содержать микроорганизмы и привлекать насекомых, что повышает риск ускоренной порчи продуктов и их возможного загрязнения.

Ранее сообщалось, что минимальная стоимость искусственных елок в России снизилась до 760 рублей, когда в прошлом году ее стоимость составляла 1 500 рублей. Настольные елки можно приобрести от 90 рублей, напольные варианты начинаются от 370 рублей и достигают 80 тысяч рублей.

