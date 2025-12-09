В ГД призвали не относиться серьезно к фигуркам символа Нового года

Фото: 123RF.com/xtrekx

К приобретению сувениров и фигурок, связанных с символом наступающего Нового года по восточному календарю, не стоит относиться серьезно, поскольку их продажа является маркетинговым ходом, сообщил News.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

По его словам, это суеверия, пришедшие из "чуждой россиянам системы координат", уходящей в языческие верования, и их стоит воспринимать лишь как карнавальную атрибутику. Также он рекомендовал не относиться к игрушкам более серьезно, чем они это заслуживают.

"Всерьез относиться к тому, что год Свиньи "подложит свинью" в делах или в год Лошади все полетит, как на санях с горочки, довольно примитивно. А еще по меньшей мере забавно считать, что если в ночь на 1 января не нарядиться в вещи красного цвета, ведь по восточному гороскопу это год Огненной Лошади, то все пойдет наперекосяк", – отметил Толмачев.

Он добавил, что новогодние поверья, связанные с восточным гороскопом, схожи с Хеллоуином, то есть "суеверия, занесенные ветром перестройки". Депутат подчеркнул, что практического смысла в следовании этим традициям нет, особенно учитывая, что сам китайский Новый год отмечается в другой день.

"Ни секреты Запада, ни тайные знания Востока никаких точек соприкосновения с реальностью не имеют. Впрочем, если кто-то собирает коллекцию фигурок или ребенку нравятся лошадки, то почему бы и не приобрести красивую елочную игрушку или статуэтку", – резюмировал Толмачев.

Ранее маркетолог Игорь Новиков рассказал, что стоимость новогодних украшений в России варьируется от 10 тысяч до 1 миллиона рублей. А цена елки – 5 до 50 тысяч рублей. Кроме того, он предупредил, что товары будут постепенно дорожать до 28–29 декабря.

