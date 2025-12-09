Форма поиска по сайту

09 декабря, 09:12

Экономика

В РФ минимальная цена на искусственные елки снизилась почти в 2 раза в 2025 году

Фото: 123RF.com/atlasfoto

В России минимальная стоимость искусственных елок снизилась до 760 рублей относительно прошлого года с ценой 1 500 рублей, рассказал председатель президиума Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

"Благодаря расширению ассортимента и оптимизации закупок в этом году минимальная цена на популярные искусственные елки высотой 1,5 метра снизилась почти вдвое", – приводит его слова ТАСС.

Богданов напомнил, что сезон продаж новогодних елей в сетевой рознице уже начался. Для покупателей представлено от 40 до 200 видов искусственных елок, в онлайн-магазинах доступно более тысячи позиций.

Например, настольные елки можно приобрести от 90 рублей. Напольные варианты начинаются от 370 рублей и достигают 80 тысяч рублей для премиальных моделей. Двухметровые ели в среднем стоят около 6 300 рублей.

Основные страны – поставщики искусственных елей – Белоруссия, Китай, Вьетнам и Таиланд.

Кроме того, в торговых сетях начался сезон продаж натуральных елей. В ассортименте преобладают отечественные деревья, которые заготавливают преимущественно в Сибири, Приволжье и на северо-западе страны.

Ранее сообщалось, что покупка живой ели у частных продавцов, особенно возле леса или на стихийных рынках, может привести к административной ответственности. В подобных местах выше вероятность наткнуться на дерево, поваленное без необходимых разрешений. За приобретение и хранение заведомо незаконно заготовленной древесины штраф составляет до пяти тысяч рублей.

Для легально заготовленных деревьев оформляются сопроводительные документы, а при импортных поставках проводится фитосанитарный контроль.

Россиянам напомнили про штраф за покупку елки у частных продавцов

