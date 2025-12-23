Экс-теннисистка Курникова и певец Иглесиас стали родителями в четвертый раз

Фото: ТАСС/АР/ANDREW GOMBERT

Российская экс-теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Мое солнышко 17.12.2025", – подписала Курникова фотографию новорожденного.

Ранее блогер и телеведущая Мария Погребняк поздравила актрису Агату Муцениеце с рождением третьего ребенка. Погребняк подчеркнула, что Муцениеце теперь официально стала многодетной мамой. Блогер пожелала актрисе и ее дочери здоровья и счастья.

До этого актриса Анна Хилькевич выразила готовность к четвертой беременности. Она напомнила, что в 2026 году ей исполнится 40 лет, и уточнила, что хотела бы еще детей.