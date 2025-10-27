Актриса Анна Хилькевич рассказала о готовности к четвертому ребенку

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Актриса Анна Хилькевич выразила готовность к рождению четвертого ребенка. Об этом она написала в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ).

В настоящее время актриса вместе с семилетней дочерью Машей отдыхает на море. Хилькевич подчеркнула, что это растрогало ее.

"Я буду вспоминать это время всю свою жизнь и радоваться моментам, которые мы провели вместе. Я, конечно, только всеми руками и ногами за то, чтобы женщины становились матерями и могли испытать эти чувства", – отметила артистка.

Она напомнила, что в следующем году ей исполнится 40 лет, указав, что хотела бы еще детей.

"Конечно, есть страхи и опасения на тему появления ребенка после сорока, но, мне кажется, стоит попробовать. Один ребенок или несколько – дети, это круто, это счастье", – написала Хилькевич.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко родила третьего ребенка. Она не раскрыла, как назвала новорожденного сына, однако поблагодарила фанатов за поддержку и внимательное отношение к ее семье. Телеведущая пообещала в скором времени рассказать о своих родах.

