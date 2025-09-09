Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российский певец Митя Фомин заявил, что задумался об отцовстве после работы в проекте "Выживалити. Наследники". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на YouTube-шоу "Дерзкая готовка".

"Я осознал, что эти дети могли быть моими, и понял, когда они могли появиться, что я в жизни сделал не так <...> Ребенок может появиться и сейчас, но ему уже не будет 25 лет", – поделился артист.



При этом Фомин признался, что ему сложно представить себя отцом. Музыкант не исключил, что станет родителем в будущем, однако в данный момент он предпочел бы занять свое сердце "хотя бы собакой".

"Я задумывался об этом неоднократно. Но для того, чтобы появился ребенок, нужна полноценная семья. Не всем людям везет найти своего человека, а те, кому повезло, – радуйтесь!" – заключил артист.

Ранее у рэпера Тимати и модели Валентины Ивановой родилась дочь. Девочку назвали Эммой, она стала третьим ребенком Тимура Юнусова. На данный момент родители новорожденной не состоят в браке.

До этого дизайнер Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз. Возлюбленная родила ему дочь. На родах мужчина присутствовал лично.