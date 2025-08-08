StarHit: рэпер Тимати и модель Валентина Иванова стали родителями

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Valentine

Российский рэпер Тимати и его возлюбленная, модель Валентина Иванова стали родителями несколько дней назад, передает StarHit.

По данным издания, у поры на свет появилась девочка. Однако Иванова продолжает выкладывать в социальные сети фотографии, сделанные во время беременности, и рассказывает, как она себя чувствует, будучи в положении.

Рождение ребенка рэпер и модель пока не подтвердили. Тимати воспитывает еще двоих детей: в 2014 году у него родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой, а в 2019-м – сын Ратмир от блогера Анастасии Решетовой.

Изначально Иванова опровергала слухи о своей беременности. Однако спустя время Симона Юнусова, мать Тимати, опубликовала в своем блоге видео с отдыха за границей, на котором мельком появилась возлюбленная ее сына с округлившимся животом.

Примерно в тот же период в социальных сетях модель опубликовала видео, на котором она, разговаривая по телефону в машине, сообщила собеседнику о своей беременности.