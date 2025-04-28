Возлюбленная Тимати Валентина Иванова заявила о своей беременности

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/VL TN

Возлюбленная рэпера Тимати, модель Валентина Иванова сообщила, что беременна. Она опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), передает "Газета.ру".

На кадрах девушка сидела в автомобиле и разговаривала по телефону. Сначала Иванова рассказала о погоде, после чего сообщила, что сделала тест на беременность.

Когда рэпер сел в автомобиль, девушка сказала, что беременна. Она вышла из салона машины, а Тимати последовал за ней. Некоторые подписчики девушки порадовались за пару, однако другие считают, что это была шутка.

Ранее СМИ уже сообщали, что Иванова и Тимати в скором времени станут родителями. Однако модель опровергла эти слухи.

Между тем пользователи массово раскритиковали Тимати за поездку с детьми в парижский парк Диснейленд. В комментариях под фотографиями некоторые пользователи обвинили Тимати в отсутствии патриотизма.

