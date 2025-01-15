В Сети раскритиковали Тимати за поездку с детьми в Диснейленд в Париже

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/timatiofficial

В Сети стали массово критиковать рэпера Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов. – Прим. ред.) за поездку с детьми в парижский парк Диснейленд. Об этом сообщает "Газета.ру".

Музыкант выложил фотографии в социальную сеть Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ), на которых он изображен с дочерью Алисой, сыном Ратмиром, матерью Симоной и возлюбленной Валентиной Ивановой на фоне Диснейленда.

Тимати и Ратмир надели большие перчатки в виде рук Микки Мауса, на Алисе – ободок с ушами Минни Маус. В комментариях под фотографиями некоторые пользователи обвинили Тимати в отсутствии патриотизма.

"А почему не Сочи? Не патриотично!", "А как же Чебурашка? Умка?", "Продался Западу", "Как это патриотично", "А почему не в Великом Устюге с ушами Чебурашки?" – такие комментарии начали появляться от подписчиков певца.

Сам рэпер пока не дал никаких комментариев по поводу критики в его адрес.

Ранее Тимати заявил, что посещал скандально известные вечеринки американского рэпера P. Diddy, но несовершеннолетних там не видел. Он отметил, что все вечеринки проходили "чинно-спокойно", а также отрицал проведений оргий и "сыпавшихся с небес наркотиков".

