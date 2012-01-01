Пять звезд, ставших виновниками громких скандалов в 2024 году

Конец года – время подведения итогов. Уходящий 2024-й был богат не только на позитивные события. Имена некоторых звезд то и дело оказывались в заголовках СМИ, и далеко не по самым приятным поводам. Спорные высказывания Олега Майами, драка и реабилитация Гуфа, концерты Глюкозы, Ольги Бузовой и Mia Boyka, которые наделали много шума. Москва 24 вспомнила самые громкие из них.

Ольга Бузова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Июньский концерт по случаю Дня защиты детей в Уфе обернулся для певицы громким скандалом. Звезда появилась перед детьми в кожаных трусах с перетянутой ремнями талией. Образ дополнили ботфорты с цепями.

Возмущены были не только зрители, которые поспешили выразить свое мнение в соцсетях, но и интернет-пользователи, не присутствовавшие на мероприятии. Местным депутатам развязный стиль артистки также пришелся не по вкусу.

Ольга оперативно отреагировала на критику и извинилась за свой внешний вид в соцсетях. А депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова предложила ввести в России дресс-код для артистов.

Глюкоза

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Роковым для Глюкозы (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова) стал концерт в честь Дня металлурга в Красноярске, который прошел 20 июля. По словам зрителей, артистка вышла на сцену в "неадекватном" состоянии, несвязно говорила, материлась в микрофон и трогала себя за интимные места. При этом сам концерт был бесплатным и рассчитан на аудиторию от 12 лет.

Глюкоза попыталась оправдаться в своих соцсетях и заявила, что причиной ее странного поведения стал прием снотворного и антидепрессантов. Однако специалисты опровергли слова певицы, утверждая, что изменить сознание таким образом могут только запрещенные вещества, но никак не антидепрессанты.

Позже, 21 октября, Наталью задержали в аэропорту Шереметьево и увезли в наркологическую клинику, но медосвидетельствование она проходить отказалась. В итоге 22 октября суд оштрафовал Глюкозу на пять тысяч рублей за употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача.

Mia Boyka

Фото: телеграм-канал MIA BOYKA

Выступление певицы на Дне города в Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа 30 августа принесло артистке немало неприятностей. Во время шоу восьмилетняя девочка потеряла в толпе своих родителей. Чтобы помочь, организаторы вывели малышку на сцену. Mia Boyka (настоящее имя – Мария Бойко) заметила, что юная слушательница была в маске кошки, и обратилась к ней при зрителях.

"Ты тут у нас котенок или ты квадробер, не дай бог?" – спросила ее Бойко.



Видео с концерта попало в Сеть и вызвало шквал критики в адрес артистки. Певица отказалась признавать неправоту и ответила хейтерам в соцсетях.





Mia Boyka певица Квадроберы и их родители! Выкусите. Если в современном мире быть адекватным человеком – это уже не круто, а тех, кто имеет смелость называть вещи своими именами, считают бестактными и невоспитанными, то пусть я буду самой невоспитанной артисткой, чем приму эту реальность.

Поведение звезды раскритиковала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, назвав его "убогой попыткой самоутвердиться за счет ребенка и хайпануть на теме квадробинга". А мама школьницы в сентябре написала на Бойко заявление в полицию.

В октябре Mia Boyka участвовала в шоу блогера Егорика и пообщалась со своими хейтерами. На встречу пришли около 50 человек. В числе гостей оказалась и стример Фрося в костюме квадробера. Она подошла к певице, плюнула ей в лицо и пожелала "гореть в аду". Однако в ноябре скандал все-таки угас: исполнительница публично помирилась с семьей восьмилетней оппонентки в эфире программы "Пусть говорят".

Гуф

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

В октябре этого года Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) отказался оплачивать услуги подмосковного физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором отдыхал с друзьями. Директор учреждения позвала на помощь брата, и между мужчинами завязалась драка.

Потерпевшим оказался полицейский патрульно-постовой службы УМВД России, старший сержант полиции. Он снял побои и написал заявление на Гуфа. На рэпера составили протокол за мелкое хулиганство после нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел в соцсетях из отдела полиции.

Кроме того, против исполнителя завели дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия. Суд избрал рэперу меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Затем Гуф прошел курс медико-социальной реабилитации. В начале декабря стало известно о том, что суд изменил меру пресечения, и с Долматова сняли электронный браслет.

Олег Майами

Фото: vk.com/Олег Майами

Под конец года исполнитель стал едва ли не главным ньюсмейкером. В ноябре артист повздорил со старшим коллегой Александром Серовым на записи шоу "Любимые песни". Видео разлетелось по Сети, вызвав неоднозначную реакцию пользователей. Майами упомянул конфликт в личном блоге, написав: "Не терплю хамство", а затем на своем концерте заявил, что "у Серова карьера начнется заново", ведь он "не понимал, на кого рыпается".

Не прошло и месяца, как артист вновь оскандалился. Отвечая на вопрос журналиста о девизе на 2025 год, Олег перефразировал строчки из песни "Не сходи с ума" рэпера Тимати.

"Ребят, девчонки, разводитесь, если сомневаетесь. Пока не начался Новый год", – заявил Майами.

Реплика певца вызвала критику в обществе. Правозащитник Светлана Грачева обратилась в Следственный комитет и попросила проверить заявления Майами, подвергнув его риску стать первым, кого привлекут к ответственности за дискредитацию семейных ценностей. Напомним, что закон о запрете пропаганды чайлдфри приняли в ноябре этого года.

Проверить высказывание Олега предложил и депутат Госдумы Виталий Милонов. Руководитель общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов посоветовал Майами сменить псевдоним на более "мужской" и отправиться в зону СВО. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил артисту пойти в армию.