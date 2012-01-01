Олега Майами предложили отправить в зону СВО после высказываний о разводах

Певец Олег Майами вновь устроил переполох в публичном пространстве, призвав всех разводиться, если есть сомнения. После этого общественники и чиновники инициировали проверки в отношении артиста. Он может стать первым нарушителем принятого в ноябре закона о запрете пропаганды чайлдфри. О последствиях неосторожного высказывания расскажет Москва 24.

"Разводитесь, если сомневаетесь"

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

13 декабря СМИ облетела новость, что, отвечая на вопрос журналиста о девизе на 2025 год, певец Олег Майами перефразировал строчки из песни "Не сходи с ума" рэпера Тимати.



Олег Майами певец Ребят, девчонки, разводитесь, если сомневаетесь. Пока не начался Новый год.

По данным телеграм-канала Mash, активисты восприняли фразу как пропаганду бракоразводных процессов в Год семьи. Правозащитник Светлана Грачева уже обратилась в Следственный комитет и попросила проверить заявления Майами, ведь кто-то может последовать совету певца и "сгоряча разрушить ячейку общества". Таким образом, знаменитость рискует стать первым, кого привлекут к ответственности за дискредитацию семейных ценностей: закон о запрете пропаганды чайлдфри приняли в ноябре этого года.

"Мы приглашаем его в зону СВО"

Депутат Госдумы Виталий Милонов незамедлительно отреагировал на пассаж Майами.

"Похоже, что неудачи в семейной жизни подталкивают этого деятеля к столь же глупым публичным заявлениям, как и его псевдоним... Могу посоветовать Олегу прекратить строить из себя нравственного ориентира, а то его советы людям могут завести в место, которое вряд ли будет похоже на морской курорт", – отметил он в разговоре с RT.



Виталий Милонов депутат Государственной думы Я не специалист в лингвистике, но это высказывание можно расценить как однозначную пропаганду против института браков. Может, стоит проверить гиганта мысли?

Руководитель общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов в беседе с News.ru и вовсе заявил, что Олегу стоит сменить псевдоним и отправиться в зону СВО.



Ильдар Резяпов руководитель общественного движения "Ветераны России" Видимо, ему пора заключить контракт с добровольческим подразделением либо с Минобороны России. И мы бы ему посоветовали сменить псевдоним. Почему Олег Майами? Он где живет? В России. Может, Олег Север или Олег Магадан. Или Олег Москва. Нормальный мужской псевдоним.

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин тоже поделился мнением с News.ru, куда Олегу стоит отправиться после своей реплики.

"Вот этим хайпожорам из "Дома-2" следует для начала научиться уважать нашу культуру, наши ценности. Я бы вообще предложил бы ему в армию сходить, отдать долг родине. Там бы из него сделали мужчину", – сказал он.

Кроме того, глава ФПБК не доволен семейным положением холостяка и обескуражен тем, что не услышал в творчестве Майами патриотических мотивов.



Виталий Бородин глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Грубо говоря, он до 40 лет дожил, у него ни детей, ни жены. И ходит на сцене полуголый постоянно. Когда мужчина выходит на сцену полуголый, это уже о многом говорит. Нужно задуматься, что он продвигает, какую культуру. Допустим, на Кавказе артисты не могут себе позволить выйти голыми. Мы скоро дождемся, что Олег Майами будет выходить в юбке. У нас рождаются новые артисты, которые пропагандируют непонятную культуру. Я не увидел в его песнях патриотических мотивов.

При этом Бородин отметил, что оснований признать автора спорной фразы иноагентом нет. Чиновник считает, что сейчас артисты обсуждают популярные темы или нетрадиционные ценности, продвигают западную культуру просто, чтобы хайпануть. При этом они не несут ничего хорошего в массы.

В свою очередь, в защиту "проштрафившегося" певца выступила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, журналистка Ева Меркачева.

Она считает, что Майами вовсе не пытался подорвать фундаментальные семейные ценности, а лишь говорил о том, что нельзя жить в браке без любви.





Ева Меркачева журналист, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Я не считаю, что здесь какая-то дискредитация семейных ценностей. Вероятно, у него сейчас что-то происходит в личной жизни, и он хочет донести важную мысль, к которой пришел, – не надо жить с нелюбимыми.

Журналистка также добавила, что не нужно акцентировать внимание на подобных высказываниях медийных персон.

