Mash: активист Грачева призвала проверить Олега Майами на пропаганду чайлдфри

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Российский артист Олег Майами может стать первым россиянином, которого привлекут к ответственности за дискредитацию семейных ценностей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как утверждает издание, причиной может стать призыв певца к разводам в России в Год семьи. Такую мысль артист озвучил, когда отвечал на вопрос журналистки, которая спросила о девизе исполнителя на 2025 год. Майами решил перефразировать строчки из песни рэпера Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов. – Прим. ред.) "Не сходи с ума".

"Девчонки, разводитесь, если сомневаетесь. Пока не начался Новый год", – заявил певец.

Активисты, по данным телеграм-канала, были возмущены подобными высказываниями артиста, расценив их как пропаганду разводов. В связи с этим правозащитник Светлана Грачева обратилась в Следственный комитет и попросила проверить заявления Майами.

Таком образом, как уточняет телеграм-канал, исполнитель может стать первым россиянином, которого привлекут к ответственности по закону о запрете пропаганды чайлдфри, принятом в ноябре 2024 года.

Ранее Владимир Путин подписал закон о штрафах до 5 миллионов рублей за пропаганду чайлдфри. Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних, на граждан будет наложен штраф в размере от 100 000 до 200 000 рублей. На должностных лиц штраф распространяется до 400 000 рублей, на юрлиц – до 2 000 000 рублей.

Если нарушение было совершено с использованием СМИ или интернета, штрафы увеличиваются: для граждан – до 400 000 рублей, для должностных лиц – до 800 000 рублей, для юридических лиц – до 5 000 000 рублей.

