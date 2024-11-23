Путин подписал закон о запрете чайлдфри в интернете, СМИ, кино и рекламе

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Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, кино и рекламе.

Изменения вносятся в законодательные акты, которые регулируют соответствующие сферы деятельности.

За распространение информации, которая призывает к отказу от рождения детей, сайты будут добавлены в единый список запрещенных материалов Роскомнадзора. Администраторы социальных сетей теперь должны активно отслеживать и удалять подобные материалы на своих платформах.

Пропаганда чайлдфри в средствах массовой информации будет рассматриваться как злоупотребление свободой СМИ. В рекламных материалах это будет нарушением требований. Если идеи отказа от рождения детей будут продвигаться в кино, это станет причиной для отказа в выдаче прокатного удостоверения на фильм.

Ранее Путин подписал закон о штрафах до 5 миллионов рублей за пропаганду чайлдфри. Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних, на граждан будет наложен штраф в размере от 100 000 до 200 000 рублей. На должностных лиц штраф распространяется до 400 000 рублей, на юрлиц – до 2 000 000 рублей.

Если нарушение было совершено с использованием СМИ или интернета, штрафы увеличиваются: для граждан – до 400 000 рублей, для должностных лиц – до 800 000 рублей, для юридических лиц – до 5 000 000 рублей.

Законопроект о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри был принят Госдумой 12 ноября. При этом само решение женщин не рожать детей под закон не подпадает. Новый закон поспособствует защите граждан и подрастающего поколения от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности.