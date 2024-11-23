Путин подписал закон о штрафах до 5 млн руб за пропаганду чайлдфри

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин подписал закон о штрафах до 5 миллионов рублей за пропаганду чайлдфри.

В соответствии с законом, за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц штраф составит от 50 000 до 100 000 рублей. Для должностных лиц – от 100 000 до 200 000 рублей. Для юридических лиц – от 800 000 до 1 000 000 рублей.

В случае если эти нарушения были совершены с использованием СМИ или интернета, размер штрафа для граждан составит от 100 000 до 200 000 рублей, для должностных лиц – от 200 000 до 400 000 рублей, а для юрлиц – от 1 000 000 до 4 000 000 рублей.

Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних, на граждан будет наложен штраф в размере от 100 000 до 200 000 рублей. На должностных лиц штраф распространяется до 400 000 рублей, на юрлиц – до 2 000 000 рублей. Если нарушение было совершено с использованием СМИ или интернета, штрафы увеличиваются: для граждан – до 400 000 рублей, для должностных лиц – до 800 000 рублей, для юридических лиц – до 5 000 000 рублей.

Иностранные граждане, которые пропагандируют идеологию чайлдфри, в том числе через СМИ и интернет, тоже могут быть оштрафованы. Им грозит административный арест на срок до 15 суток и административное выдворение из России.

Законопроект о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри был принят Госдумой 12 ноября. При этом само решение женщин не рожать детей под закон не подпадает. Новый закон поспособствует защите граждан и подрастающего поколения от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности.

Как ранее объясняла уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, закон никого не обязывает рожать. По ее словам, пропаганда особенно влияет на подростков и детей, которые являются "мишенью наших противников". При этом предписание не влияет на личную жизнь россиян, в том числе на их беседы с друзьями или общение в переписках.