В Госдуме раскритиковали депутата Ильтякова за скандальные слова о "рожалках"

Имя депутата Госдумы Александра Ильтякова в центре скандала уже несколько дней. Все из-за его высказываний: сначала он посоветовал женщинам рожать детей, "пока рожалка работает", а позже назвал "чучелами" тех, кто идет на аборт. Подробнее о реакциях на слова парламентария – в нашем материале.
"Пока рожалка работает"
Первые заявления депутата Госдумы Александра Ильтякова появились в СМИ на фоне обсуждений наказания за склонение к аборту в Курганской области. В беседе с Ura.ru народный избранник сказал, что нужно с детства внедрять в сознание будущих поколений основы духовности и семейные ценности.
Позднее за эти слова депутата раскритиковали общественники, однако сам он не увидел в них никакой грубости. Парламентарий объяснил, что "рожалками" он назвал не женщин, а детородные органы. Ильтяков призвал благодарить бога за возможность "наполнять Землю", а не убивать то, что послано свыше.
Помимо этого, парламентарий сделал еще одно скандальное заявление о женщинах, проходящих процедуру прерывания беременности.
"Вы что о себе возомнили? Вы кто такие, человечешки? А если вы убили великого поэта Пушкина? А если вы в утробе убили великого ученого Ломоносова? А если вы убили великого ученого Менделеева? А если Чайковского? А если вы президента Российской Федерации в будущем убили в своей утробе?" – процитировала Ильтякова "Газета.ру".
Это не первое высказывание Ильтякова по теме деторождения. В сентябре этого года депутат поддержал законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в стране и призвал ввести уголовную статью за подобные призывы. А позднее он также поддержал идею введения в стране налога на бездетность, объяснив это тем, что люди, которые хотят "пожить для себя", должны платить тем, кто рожает и строит государство, сообщало тогда издание 45.ru.
"Женщина сама разберется"
Одной из первых на слова депутата отреагировала журналист Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она предложила парламентарию "отрастить себе "рожалку" и пускать ее в работу, не жалея сил".
"А до тех пор не распоряжаться чужим телом", – добавила она.
Не оценила высказывания и экс-следователь СК РФ Екатерина Герлах. Она написала обращение в прокуратуру с просьбой проверить Ильтякова на "разжигание ненависти, вражды и экстремизм".
"Я не оспариваю позицию депутата по вопросу повышения рождаемости, но публичные оскорбления в адрес женщин рождаемость в стране не повысят, а вот градус социальной напряженности могут", – объяснила она в разговоре с изданием 66.ru.
По мнению Герлах, депутаты Госдумы, выступающие против абортов, должны думать о том, как помочь многодетным семьям и женщинам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.
Коллега Ильтякова, депутат Госдумы Ксения Горячева также призвала не оправдывать хамство и назвала подобные заявления неуважением к институту семьи. По ее словам, такие высказывания накладывают тень на "здравомыслие всего депутатского корпуса".
"Женщина не "рожалка", не резервуар для оплодотворения. Мужчина не функция для оплодотворения. А ребенок не продукт конвейерного производства. Рождение новой жизни – это чудо и любовь, воплощенные в маленьком человеке", – написала она в своем телеграм-канале.
Не лезть к женщинам призвал и депутат Госдумы от партии ЛДПР Ярослав Нилов. По его мнению, подобные высказывания лишь повышают градус социальной напряженности. В беседе с "360.ru" он подчеркнул, что должны создавать условия, при которых женщины не будут бояться заводить детей.
Однако нашлись и те, кто встал на сторону Ильтякова. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов допустил, что его коллега не вкладывал в свои слова негативный подтекст. В разговоре с "360.ru" он предположил, что парламентарий просто неудачно выразился.