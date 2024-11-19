В Госдуме раскритиковали депутата Ильтякова за скандальные слова о "рожалках"

Имя депутата Госдумы Александра Ильтякова в центре скандала уже несколько дней. Все из-за его высказываний: сначала он посоветовал женщинам рожать детей, "пока рожалка работает", а позже назвал "чучелами" тех, кто идет на аборт. Подробнее о реакциях на слова парламентария – в нашем материале.

"Пока рожалка работает"

Фото: vk.com/Александр Ильтяков

Первые заявления депутата Госдумы Александра Ильтякова появились в СМИ на фоне обсуждений наказания за склонение к аборту в Курганской области. В беседе с Ura.ru народный избранник сказал, что нужно с детства внедрять в сознание будущих поколений основы духовности и семейные ценности.



Александр Ильтяков депутат Госдумы Пока "рожалка" работает – делай, что велит тебе данное на Земле. В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям (завтрашнему народу) прививать духовные скрепы.

Позднее за эти слова депутата раскритиковали общественники, однако сам он не увидел в них никакой грубости. Парламентарий объяснил, что "рожалками" он назвал не женщин, а детородные органы. Ильтяков призвал благодарить бога за возможность "наполнять Землю", а не убивать то, что послано свыше.

Помимо этого, парламентарий сделал еще одно скандальное заявление о женщинах, проходящих процедуру прерывания беременности.

"Вы что о себе возомнили? Вы кто такие, человечешки? А если вы убили великого поэта Пушкина? А если вы в утробе убили великого ученого Ломоносова? А если вы убили великого ученого Менделеева? А если Чайковского? А если вы президента Российской Федерации в будущем убили в своей утробе?" – процитировала Ильтякова "Газета.ру".



Александр Ильтяков депутат Госдумы Не слишком вы себе позволяете, чучелы? Вы на кого замахнулись? Вы на человечество замахнулись. Вы на миссию бога на земле замахнулись.

Это не первое высказывание Ильтякова по теме деторождения. В сентябре этого года депутат поддержал законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в стране и призвал ввести уголовную статью за подобные призывы. А позднее он также поддержал идею введения в стране налога на бездетность, объяснив это тем, что люди, которые хотят "пожить для себя", должны платить тем, кто рожает и строит государство, сообщало тогда издание 45.ru.

"Женщина сама разберется"

Фото: vk.com/Александр Ильтяков

Одной из первых на слова депутата отреагировала журналист Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она предложила парламентарию "отрастить себе "рожалку" и пускать ее в работу, не жалея сил".

"А до тех пор не распоряжаться чужим телом", – добавила она.

Не оценила высказывания и экс-следователь СК РФ Екатерина Герлах. Она написала обращение в прокуратуру с просьбой проверить Ильтякова на "разжигание ненависти, вражды и экстремизм".

"Я не оспариваю позицию депутата по вопросу повышения рождаемости, но публичные оскорбления в адрес женщин рождаемость в стране не повысят, а вот градус социальной напряженности могут", – объяснила она в разговоре с изданием 66.ru.

По мнению Герлах, депутаты Госдумы, выступающие против абортов, должны думать о том, как помочь многодетным семьям и женщинам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.



Екатерина Герлах общественница Пусть подарит этой женщине квартиру, откроет вклад на ее имя, чтобы у нее была возможность воспитывать малыша.

Коллега Ильтякова, депутат Госдумы Ксения Горячева также призвала не оправдывать хамство и назвала подобные заявления неуважением к институту семьи. По ее словам, такие высказывания накладывают тень на "здравомыслие всего депутатского корпуса".

"Женщина не "рожалка", не резервуар для оплодотворения. Мужчина не функция для оплодотворения. А ребенок не продукт конвейерного производства. Рождение новой жизни – это чудо и любовь, воплощенные в маленьком человеке", – написала она в своем телеграм-канале.

Не лезть к женщинам призвал и депутат Госдумы от партии ЛДПР Ярослав Нилов. По его мнению, подобные высказывания лишь повышают градус социальной напряженности. В беседе с "360.ru" он подчеркнул, что должны создавать условия, при которых женщины не будут бояться заводить детей.



Ярослав Нилов депутат Госдумы от партии ЛДПР Штрафы, запугивания, какие-то призывы – это только повышает градус социальной напряженности и раздражает женщин. Не надо лезть, женщина сама разберется.

Однако нашлись и те, кто встал на сторону Ильтякова. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов допустил, что его коллега не вкладывал в свои слова негативный подтекст. В разговоре с "360.ru" он предположил, что парламентарий просто неудачно выразился.