Совфед одобрил закон о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри

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Совфед одобрил закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри, а также введение штрафов до 5 миллионов рублей за пропаганду отказа от деторождения.

Первым законом запрещается распространение информации об идеологии в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Сайт, замеченный в нарушении, могут включить в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Пропаганда чайлдфри в фильмах, в свою очередь, станет основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения.

Вторым законом вводится административное наказание по аналогии с санкциями за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола (относится к ЛГБТ, движение признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Так, гражданам будет грозить штраф в размере до 100 тысяч рублей, должностным лицам – до 200 тысяч, юрлицам – до 1 миллиона либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. При этом если пропаганда совершается в отношении несовершеннолетних, то нижние и верхние границы штрафов увеличиваются в два раза.

Распространение подобных идей в СМИ или интернете, в свою очередь, будет караться 200 тысячами рублей для граждан, 400 тысячами – для должностных лиц и до 4 миллионов – для юрлиц. Максимальный штраф составит до 5 миллионов рублей. Он будет грозить юрлицам в случае пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних с использованием интернета или СМИ. Гражданам в этом случае грозит выплата до 400 тысяч, должностным лицам – до 800 тысяч.

Кроме того, наказание будет распространяться и на иностранных граждан. Так, за пропаганду идеологии им будет предписано выплатить от 50 до 100 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ либо арест на срок до 15 суток с выдворением из России. Если их действия будут направлены на несовершеннолетних, то штраф составит от 100 до 200 тысяч рублей, при использовании в таком случае СМИ и интернета штраф увеличится от 200 до 400 тысяч.

Закон также устанавливает, что распространение информации о монашеском образе жизни и соблюдении обета безбрачия административным правонарушением являться не будет.

Законопроект о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри был принят Госдумой 12 ноября. При этом само решение женщин не рожать детей под закон не подпадает. Новый закон поспособствует защите граждан и подрастающего поколения от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности.

Как ранее объясняла уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, закон никого не обязывает рожать. По ее словам, пропаганда особенно влияет на подростков и детей, которые являются "мишенью наших противников". При этом предписание не влияет на личную жизнь россиян, в том числе на их беседы с друзьями или общение в переписках.