Депутат Ющенко: вырезать из фильмов и сериалов сцены об отказе от деторождения абсурдно

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Вырезать из фильмов и сериалов сцены, где упоминается отказ от деторождения, абсурдно, поэтому закон о запрете пропаганды чайлдфри будет работать, исходя из общей канвы конкретного произведения, рассказал Москве 24 первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

"Фильмы и сериалы имеют определенный метр, формат, и если мы будем выдергивать из контекста какую-то мысль, а дальше там действие будет развиваться по-другому, то это неправильно", – отметил Ющенко.

По его мнению, даже из сказки "Кощей Бессмертный" можно взять цитаты, которые будут деструктивным контентом, хотя сам посыл произведения позитивный.

При этом в Сети остается много публикаций, которые пропагандируют идеологию. Подобного рода контент утверждает, что рожать детей может быть неправильно. Соответственно, такие материалы подпадут под запрет, уточнил парламентарий.

"В остальном надо оценивать общий посыл, в котором и будут искать деструктивные смыслы", – добавил Ющенко.

Он также подчеркнул, что закон принят своевременно, а популяризация чайлдфри не соответствует нынешним вызовам и интересам нашей страны.

12 ноября нижняя палата парламента приняла в окончательном чтении закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри. Нормы касаются именно пропагандирования идеологии. Само решение женщин о рождении детей под закон не подпадает, уточнил спикер ГД Вячеслав Володин.

Также ГД приняла законопроект о введении административного наказания по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским и запрещено).