Распространение данных о монашестве не будет наказываться как пропаганда чайлдфри

Фото: ТАСС/Валентина Певцова

Распространение данных о монашеском образе жизни и обете безбрачия не будет наказываться как пропаганда чайлдфри, согласно поправке законопроекта о штрафах за пропаганду отказа от рождения детей, одобренную комитетом Госдумы по госстроительству.

Данная поправка была разработана правовым управлением Московской патриархии совместно с Совфедом РФ, передает РИА Новости со ссылкой на главу правового управления Московской патриархии игумению Ксению (Чернега).

Законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри внесли в Госдуму 25 сентября. Инициативу подготовила группа депутатов и сенаторов во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

17 октября она была одобрена Госдумой в первом чтении. В поддержку проекта выступили 388 депутатов. Он дополнит шесть других Федеральных законов, которые запрещают, в частности, пропаганду педофилии и ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено).

После принятия закона за пропаганду чайлдфри физическим лицам будут назначать штраф до 400 тысяч рублей, должностным лицам – до 800 тысяч рублей, а юридическим – до 5 миллионов рублей.

Позже партия "Новые люди" предложила несколько исключений для данного законопроекта, в том числе отказ от рождения детей по объективным или религиозным причинам.