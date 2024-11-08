МВД РФ хотят наделить новыми полномочиями по укреплению духовно-нравственных ценностей

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МВД РФ хотят наделить новыми полномочиями, предполагающими сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ был разработан в рамках мероприятий государственной политики в соответствующей сфере на 2024–2026 годы, следует из пояснительной записки.

Кроме того, инициатива не понесет влияния на доходы или расходы бюджетной системы, а реализация дополнительных задач МВД будет осуществляться в рамках выделенного финансирования.

Ранее в Госдуме предложили запретить пропаганду против традиционных духовно-нравственных ценностей среди несовершеннолетних. Поправки хотят внести в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", тем самым расширив список видов вредной для детей информации. В перечень предлагается внести оскорбление или отрицание традиционных ценностей.

До этого депутат Султан Хамзаев предложил ввести штрафы за дискредитацию традиционных семейных ценностей. Он указал на отсутствие в России закона, который охраняет неприкосновенность семьи и защищает молодых людей от деструктивной пропаганды.