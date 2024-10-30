Госдума отклонила проект, определяющий понятие интересов ребенка в Семейном кодексе

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Госдума отклонила в первом чтении законопроект, предлагающий определить понятие интересов ребенка и добавить изменения в статью "Право ребенка выражать свое мнение" в Семейном кодексе России. Об этом пишет РИА Новости.

Из материалов инициативы следует, что интересы ребенка заключаются в создании для него условий, необходимых для его жизни и благополучного развития в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями. При этом наивысшими интересами ребенка являются защита его жизни и здоровья и сохранение детско-родительских отношений.

Также в законопроекте перечислены интересы ребенка, которые относятся к числу важнейших:



сохранение брака родителей;

формирование и сохранение в глазах ребенка авторитета родителя;

руководство и контроль родителя над ребенком;

воспитание в родной семье, обоими родителями.

Кроме того, в интересах детей числятся отсутствие разлуки с обоими родителями вопреки их желанию, в том числе при их раздельном проживании, сохранение на весь период детства индивидуальности ребенка, включающей в себя семейные связи и общение ребенка со всеми членами его семьи, которые также могут проживать отдельно.

Авторы проекта считают, что ребенок имеет право на обеспечение возможности перенять жизненный опыт, мировоззрение, религиозные и иные убеждения обоих родителей и всех членов семьи старших поколений.

Помимо этого, в пояснительной записке указано, что в настоящее время в России отсутствует законодательное определение интересов ребенка, что, по мнению авторов, является существенным пробелом в праве.

Ранее в Госдуме предложили обязать суд решать вопрос о порядке общения детей до 18 лет с родителем, который живет отдельно после развода. Депутаты считают, что такая мера необходима, если родители не смогут об этом договориться самостоятельно и не представят соответствующее решение суду.

Кроме того, авторы инициативы обратили внимание, что России зачастую не соблюдаются интересы ребенка на воспитание обоими родителями. Так, по документам права отцов на участие в воспитании детей есть, но в реальности это не так.

