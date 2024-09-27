Депутат Кузнецов: необходимо вернуть отцам равные права в воспитании детей

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Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов объяснил свое предложение по вопросам неуплаты алиментов, согласно которому мальчиков старше 8 лет необходимо отдавать отцам при разводе. Об этом сообщает телеканал "360".

Во время заседания под руководством председателя комитета ГД по защите семьи, отцовства и материнства Нины Останиной он утверждал, что ни один адекватный мужчина не будет требовать алиментов с женщины. При этом, по его словам, эта мера позволит также увеличить рождаемость и уменьшить количество разводов.

Теперь же он пояснил свои слова, отметив, что проблему с уклонением отцов от уплаты алиментов в России необходимо решать быстро и кардинально. Как он утверждает, это можно сделать лишь после наделения отцов равными правами в воспитании детей.

Ранее Верховный суд России обращал внимание на равенство матери и отца при определении места жительства детей после развода. Так, в обзоре судебной практики подчеркивалось, что безусловного основания оставлять ребенка матери нет.

