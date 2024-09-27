Депутат ГД Кузнецов предложил оставлять мальчиков старше 8 лет с отцами при разводе

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Мальчиков старше восьми лет при разводе родителей стоит оставлять с отцами. Таким образом может быть решена проблема с неплательщиками алиментов, отметил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в своем телеграм-канале.

Так он высказался по поводу заседания, которое проводилось под руководством председателя комитета по защите семьи, отцовства и материнства Нины Останиной. В ходе него парламентарии обсуждали вопрос неуплаты алиментов.

"Нашел решение. Всего лишь необходимо после развода оставлять мальчиков старше 8 лет с отцами. Ни один адекватный мужчина не будет требовать алиментов с женщины. Заодно сразу вырастет рождаемость и уменьшится количество разводов", – отметил Кузнецов.

По мнению депутата, решению проблемы с долгами по алиментам и укреплению семей может поспособствовать русская традиция, по которой воспитанием подросшего мальчика занимался исключительно отец.

"Мальчиков должны воспитывать мужчины. Это нужно самим мальчикам", – подчеркнул парламентарий.

Ранее Верховный суд РФ обращал внимание на равенство матери и отца при определении места жительства детей после развода. Так, в обзоре судебной практики подчеркивалось, что безусловного основания оставлять ребенка матери нет.