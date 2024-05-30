Верховный суд РФ подтвердил равенство прав родителей в спорах о проживании ребенка

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Верховный суд РФ обратил внимание на равенство матери и отца при определении места жительства детей после развода. В обзоре судебной практики подчеркивается, что безусловного основания оставлять ребенка матери нет.

Представители суда обратили внимание, что споры о месте жительства детей после развода родителей судебные инстанции обязаны разрешать, обязательно учитывая мнение самого ребенка, если он уже достиг возраста 10 лет.

Прецедентом для данного комментария со стороны Верховного суда послужил спор родителей из Волгограда, которые решали, где будет проживать их 10-летняя дочь, пожелавшая после их развода остаться с отцом.

В соответствии с нормами Семейного кодекса РФ, в этом возрасте суд обязан принять во внимание мнение ребенка. В связи с этим изначально на основании заключения органа опеки, психолого-педагогической экспертизы и всех обстоятельств дела, а также мнения самой девочки суд пришел к выводу, что она любит обоих родителей, но в настоящий момент ей будет лучше с отцом. Это было связно и с тем, что его квартира находится рядом со школой, в которой учится ребенок.

Однако данное решение было отменено судом апелляционной инстанции. Там указали на отсутствие исключительных оснований для разлучения девочки с матерью. Кроме того, в организации заявили, что несовершеннолетний ребенок, настаивая на проживании с отцом, не осознает собственных интересов. В связи с этим суд счел необходимым определить место жительства ребенка по гендерному признаку и оставить девочку с матерью. Но Верховный суд РФ отменил это решение.

"Ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, должно быть обеспечено право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим его", – подчеркнули в инстанции.

В Верховном суде также напомнили, что определение места жительства ребенка с отцом или матерью не подразумевает запрет на полноценное общение с ним другого родителя. Он может продолжать принимать участие в его воспитании без каких-либо ограничений.

Ранее детский омбудсмен в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила бесплатно предоставлять услуги психологов супругам из многодетных и малообеспеченных семей, которые решили развестись. Она обратила внимание, что распад брака родителей наносит серьезную психологическую травму не только им самим, но и их детям.