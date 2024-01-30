Россиянам рассказали, как помочь ребенку пережить развод родителей

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Травмирующий опыт ребенка при разводе родителей можно минимизировать, для этого следует кратко пояснить причину расставания, поскольку дети часто берут вину на себя за разлад в семье. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на детского психолога Дарью Дугенцову.

"Стоит сообщить о разводе тогда, когда этот факт уже происходит, а не во время очередной ссоры с партнером. Обсудить ситуацию необходимо в спокойной, домашней обстановке", – заявила она.

Дугенцова призвала принимать и понимать чувства ребенка, не говорить ему фразы по типу "успокойся", "возьми себя в руки", "перестань плакать, все хорошо". Следует дать возможность маленькому человеку выразить и высказать все, что у него на душе, подчеркнула эксперт.

Вместе с тем она рекомендовала избегать резких перемен в жизни сразу после развода. В частности, не нужно переводить ребенка в другую школу или переезжать.

Ранее Дугенцова заявила, что после развода человеку следует выплеснуть злость и эмоции. Например, она посоветовала написать письмо бывшему партнеру, а после этого его порвать. После разрыва отношений психолог рекомендовала не погружаться в новые планы и проекты, а позволить себе пережить эмоции от потери.

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