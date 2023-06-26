Психолог рассказал, почему летом люди чаще влюбляются

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Летом все органы восприятия человека активируются, информация от них передается центральной нервной системе. Поэтому организм человека пробуждается, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на психолога Александра Некрасова-Грома.

По мнению психолога, осязание пробуждается, так как летом человек меняет толстые одежды на легкие, его тело постоянно ощущает прикосновение воздуха и ветра, изменение температур. Из-за этого человек расслабляется и распрямляется, его движения становятся раскованными.

"Добавьте сюда прогулки босиком по траве, неожиданные прикосновения рукой друг к другу, купание в водоемах. Кто-то проводит время в огороде или собирая травы, ягоды, грибы", – подчеркнул эксперт.

Некрасов-Гром объяснил, что зрительная система летом фиксирует много разных цветов как в одежде людей, так и в природе. Одна трава удивляет нюансами цвета, не говоря уже о закатах и восходах.

Каждый день наполняют запахи цветов, трав, свежих фруктов и ягод, варенья, салатов и прочие. От этого пробуждается обоняние, уточнил специалист.

Психолог заявил, что летом, в отличие от зимы, многие могут себе позволить свежую малину, клубнику. Так в людях просыпается "гурман", дегустирующий разные вкусы и сочетания.

На слух, по мысли эксперта, влияет журчание ручьев, капли дождя, шум листвы деревьев и ветра в траве, пение птиц.

От всего этого, по словам Некрасова-Грома, люди получают много наслаждения и удовольствия.

Психолог заявил, что женщины, пробуждаясь, надевают полупрозрачные платья, мужчины обращают на них внимание. Затем происходит круговорот энергий, так как, получив внимание мужчин, женщины начинают на них смотреть. Внимание, продолжает эксперт, пробуждает возбуждение, человек начинает "светиться, как лампочка". Из-за этого он становится привлекателен для других, у него появляется желание знакомиться, общаться.

"Совсем не плохо, что это происходит циклично, потому что каждое лето дает нам шанс и надежду. Люди снова и снова проживают эти ощущения, как в первый раз. Это не надоедает, а наоборот, поддерживает внутренний баланс", – сказал собеседник издания.

Психолог заметил, что все ощущения мы получаем и чувствуем через тело. Если человек говорит с опущенной головой, то его голос становится тише и более глухим, а поднимая голову вверх, голос становится громче, привел он пример. Поэтому физическое состояние человека зависит от состояния тела и осанки. Тот, кто наполняет себя приятными ощущениями, хочет жить и любить.

Продлить летний период можно, поселив его в своей душе. Для этого специалист посоветовал делать то, что помогает зарядиться, расслабиться, обновиться и получить удовольствие.

"Для кого-то это будет общение с друзьями, для кого-то баня или рыбалка, СПА, солярий, фруктовые коктейли, ароматерапия, бассейн или аквацентр", – объяснил он.

Самым простым способом, по словам эксперта, являются прогулки, так как во время ходьбы задействовано большое количество мышц, с которыми связаны 60% всех нейронов в головном мозге. Они активизируются при прогулке, подвел итог Некрасов-Гром.

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