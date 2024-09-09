В ГД внесен проект о консультациях пар с семейным психологом перед разводом

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Депутат Госдумы Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий при разводе направлять пары, имеющие несовершеннолетних детей, либо если один из супругов не согласен на расторжение брака, на консультации к семейному психологу. Документ размещен в электронной думской базе.

В пояснительной записке указано, что проектом закона уточняются нормы, касающиеся мер по примирению супругов. Сейчас они сводятся исключительно к сроку для примирения в пределах трех месяцев. Однако пара не всегда способна самостоятельно решить проблемы, которые привели к расторжению брака.

Более того, в записке говорится о том, что действующим семейным законодательством предусматривается, что суд при рассмотрении дела о разводе при отсутствии согласия одного из супругов вправе назначить супругам срок для примирения.

По словам авторов инициативы, законопроектом вводится обязанность суда применить примирительные меры, а также вводится аналогичное регулирование в отношении других дел, связанных с разводом в суде.

Обязательные консультации у психолога для разводящихся супругов могут помочь сохранить семью, высказался ранее семейный психолог Николай Смирнов. Он указал, что законопроект в случае принятия может подтолкнуть пару к диалогу на тему брака. Люди, которые долго жили вместе, перестают воспринимать положительные стороны друг друга и зацикливаются на недостатках, объяснил Смирнов.