Психолог Пилипенко: заключение психолога при разводе может стать важнейшим доводом

Фото: 123RF/fizkes

Заключение семейного психолога при бракоразводном процессе может стать важнейшим доводом для вынесения окончательного судебного постановления. Об этом в разговоре с RT сообщил клинический психолог Андрей Пилипенко.

"Решение о расторжении брака – очень сложное. Очень часто основными жертвами решения родителей становятся их дети. И, конечно же, в задачи государственной политики охраны семьи и детства входит и дать шанс паре одуматься или хотя бы точно увериться в своем решении", – подчеркнул он.

Как отметил специалист, если у супругов есть сомнения, то они обратятся к семейному психологу и без законов. При этом вопрос примирительной процедуры требует обсуждения в профессиональных сообществах, добавил эксперт.

Законопроект о консультации у психолога до развода подготовил к внесению в нижнюю палату парламента депутат Госдумы Игорь Антропенко. В пояснительной записке отмечается, что сейчас суд при рассмотрении дела о разводе при отсутствии согласия одного из супругов может назначить срок для примирения в пределах трех месяцев.

При этом российское министерство юстиции уже начало разрабатывать обязательную примирительную процедуру при разводе. Инициатива обсуждается в рамках реализации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения и укрепления традиционных ценностей, отметили в ведомстве.

