Юрист Хаминский: пошлины за иск о расторжении брака вырастут до 5 тысяч рублей

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Пошлины за подачу искового заявления о расторжении брака с 9 сентября вырастут до 5 тысяч рублей. Ранее пошлина составляла 600 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.

Также увеличивается размер госпошлины за подачу апелляционных и кассационных жалоб для физлиц со 150 рублей до 3 и 5 тысяч рублей соответственно.

За оспаривание решений государственных органов россиянам придется заплатить 3 тысячи рублей вместо 300.

По словам Хаминского, принятие закона будет способствовать снижению нагрузки на суды. Кроме того, повышенный размер пошлины будет своеобразным входным фильтром для лиц, злоупотребляющих правом, и профессиональных сутяг.

12 июля Владимир Путин подписал закон, который увеличивает госпошлины за разные юридически значимые действия с 2025 года. Так, выплаты за расторжение брака, если у супругов нет общих детей и они разводятся при взаимном согласии, вырастут с 650 до 5 000 рублей.

Госпошлина за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, вырастет с 35 000 рублей до 400 000, а законодательством о естественных монополиях – с 16 000 до до 50 000 рублей. За госрегистрацию международной компании в специальном административном районе в порядке не только редомициляции, но и инкорпорации необходимо будет заплатить 150 000 рублей.

Государственная пошлина за замену утерянного аттестата или другого документа, который подтверждает уровень квалификации, увеличивается с 1 300 до 2 000 рублей, а за внесение изменений в эти документы – с 350 рублей до 500 рублей. Также пошлины за государственную регистрацию смены имени увеличатся с 1 600 до 5 000 рублей.