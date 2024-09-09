"Коммерсант": Минюст РФ предложил ввести обязательную примирительную процедуру при разводе

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В России может появиться обязательная примирительная процедура при разводе. Правовую норму разрабатывает российское министерство юстиции, пишет "Коммерсант".

Инициатива обсуждается в рамках реализации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения и укрепления традиционных ценностей, отметили в ведомстве.

Ранее министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что ведомство разрабатывает соответствующий законопроект. Предполагается, что в ходе примирительной процедуры супруги также смогут договориться о будущем местожительстве детей, разделе имущества и взыскании алиментов.

Как отметили в министерстве, инициатива прорабатывается при участии представителей научного сообщества и федеральных органов исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что супругов могут обязать консультироваться у психолога до развода. Данный законопроект подготовил к внесению в нижнюю палату парламента депутат Госдумы Игорь Антропенко.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас суд при рассмотрении дела о разводе при отсутствии согласия одного из супругов может назначить срок для примирения в пределах трех месяцев. Законопроектом вводится обязанность суда применить указанные меры.

Между тем в России с 600 до пяти тысяч рублей выросли пошлины за подачу искового заявления о разводе. Кроме того, с 9 сентября увеличивается размер госпошлины за подачу апелляционных и кассационных жалоб для физлиц со 150 до трех и пяти тысяч соответственно. За оспаривание решений госорганов россиянам придется платить 3 тысячи рублей вместо 300.