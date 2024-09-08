Депутат Антропенко подготовил проект о консультации пар у психолога до развода

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Депутат Госдумы Игорь Антропенко из партии "Единая Россия" подготовил к внесению в нижнюю палату парламента законопроект о разводах. Об этом сообщает РИА Новости.

Как указано в пояснительной записке, действующее семейное законодательство подразумевает, что суд при рассмотрении дела о разводе при отсутствии согласия одного из супругов может назначить срок для примирения в пределах трех месяцев. Законопроектом вводится обязанность суда применить указанные меры.

Также проектом закона уточняются нормы, которые касаются мер по примирению супругов. По словам авторов закона, сейчас они сводятся к сроку для примирения. Они предложили ввести норму, по которой пару, имеющей несовершеннолетних детей, либо в случае, когда один из супругов не согласен на развод, оказывать консультации семейного психолога.

Ранее сообщалось, что с 9 сентября с 600 до пяти тысяч рублей вырастут пошлины за подачу искового заявления о разводе. Также увеличится размер госпошлины за подачу апелляционных и кассационных жалоб для физлиц со 150 до трех и пяти тысяч соответственно. За оспаривание решений госорганов россиянам придется платить 3 тысячи рублей вместо 300.

Также в июле Владимир Путин подписал закон, увеличивающий со следующего года размер госпошлин за различные юридически значимые действия. Например, пошлина за развод при отсутствии у супругов общих детей и взаимном согласии о расторжении брака, вырастет с 650 до пяти тысяч рублей.