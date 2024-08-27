27 августа, 15:58Шоу-бизнес
Певица Алсу развелась с бизнесменом Абрамовым
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Певица Алсу и ее муж, бизнесмен Ян Абрамов развелись. Об этом заявил адвокат предпринимателя Александр Добровинский, передает РИА Новости.
Судебное заседание проходило в закрытом от сторонних слушателей режиме.
"Суд сегодня поставил в этом деле официальную точку. Не думаю, что стороны будут обжаловать это решение", – сказал Добровинский.
Адвокат также уточнил, что дети останутся с Алсу.
Иск, который направила Алсу о расторжении брака, был зарегистрирован в столичном мировом судебном участке еще 24 мая. Изначально суд в рамках рассмотрения дела о разводе дал супругам два месяца для примирения.
Позже певица направила в суд иск о разделе совместно нажитого имущества, однако суд не смог решить этот вопрос из-за новых условий со стороны артистки.
Певица Алсу намерена разделить имущество с бизнесменом Абрамовым