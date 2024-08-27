Певица Алсу развелась с бизнесменом Абрамовым

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Певица Алсу и ее муж, бизнесмен Ян Абрамов развелись. Об этом заявил адвокат предпринимателя Александр Добровинский, передает РИА Новости.

Судебное заседание проходило в закрытом от сторонних слушателей режиме.

"Суд сегодня поставил в этом деле официальную точку. Не думаю, что стороны будут обжаловать это решение", – сказал Добровинский.

Адвокат также уточнил, что дети останутся с Алсу.

Иск, который направила Алсу о расторжении брака, был зарегистрирован в столичном мировом судебном участке еще 24 мая. Изначально суд в рамках рассмотрения дела о разводе дал супругам два месяца для примирения.

Позже певица направила в суд иск о разделе совместно нажитого имущества, однако суд не смог решить этот вопрос из-за новых условий со стороны артистки.

