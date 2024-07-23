Омбудсмен Татарстана Волынец предложила запретить пропаганду разводов в РФ

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила Госдуме законодательно запретить пропаганду разводов и одиночества в РФ. Соответствующее обращение направлено в адрес вице-спикера ГД Анны Кузнецовой, передает РИА Новости.

Волынец указала, что сейчас в обществе наблюдается тенденция к пропаганде одиночества и отказа от традиционных семейных ценностей. Это, по ее мнению, опасно для детей, у которых формируется свой взгляд на мир и семью в раннем возрасте.

Согласно тексту документа, в РФ число родившихся детей с начала 2024 года уменьшилось на 2,1%. А количество разводов, по данным детского омбудсмена, на 3,5% превышает число заключенных браков.

Волынец считает предложение важным шагом для улучшения социальной ситуации в России. Она отметила, что в законопроект можно также включить запрет на рекламу и публичные кампании, указывающие на преимущества развода или одиночества, а также создание спецпрограмм, направленных на укрепление семейных отношений.

Ранее Владимир Путин подписал закон, увеличивающий госпошлину за расторжение брака. Если у супругов нет общих детей и они разводятся при взаимном согласии, то граждане заплатят 5 тысяч рублей, а не как раньше 650 рублей. Помимо этого, выплата за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния увеличится с 650 до 700 рублей.