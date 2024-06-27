Вице-спикер ГД Даванков предложил отменить госпошлину за заключение брака

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из партии "Новые люди" предложил отменить госпошлину за заключение брака. Свое обращение он направил министру финансов Антону Силуанову, передает ТАСС.

В документе Даванков сослался на распоряжение правительства РФ, согласно которому решение задачи по повышению ценности семейного образа жизни, сохранению духовно-нравственных традиций в семейном отношении и воспитании включает в себя популяризацию традиционных ценностей. Поэтому он предложил отменить госпошлину за заключение брака.

Политик считает, что пошлина в размере 350 рублей – это несущественное финансовое обременение, ее отмена "будет являться значимым символическим фактором для общества о важности и поддержке института брака". Он также привел информацию из СМИ, согласно которой проект поправок правительства РФ ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы содержит увеличение пошлины за расторжение брака с 650 рублей до 5 тысяч рублей.

Более того, Даванков сослался на данные Росстата. Так, по итогам 2022 года было зарегистрировано 1 053 884 брака, в 2021-м – 923 553, в 2020-м – 770 760. Таким образом, средняя сумма уплаченных средств за регистрацию браков в год составила 320 622 750 рублей. По итогам 2022 года было зарегистрировано 683 111 разводов, в 2021-м – 644 207, в 2020-м – 564 033. В итоге средняя сумма уплаченных денег за регистрацию разводов в год составила 409 792 500 рублей.

"Соответственно, снижение пошлины за регистрацию брака до 0 рублей при увеличении пошлины на развод до 5 000 рублей не повлечет выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы РФ", – объяснил вице-спикер ГД.

Он также предложил Силуанову рассмотреть целесообразность его идеи и добавить ко второму чтению законопроект положением об отмене пошлины.

Ранее сообщалось, что в Москве расположено более 50 "адресов счастья". Это выездные площадки, где можно провести церемонию заключения брака в оригинальной обстановке. Среди них – лофты, усадьбы и смотровые площадки.

Также в интересных локациях иногда выбирают нестандартные образы и атрибуты. Например, некоторые молодожены обмениваются досками для серфинга или приглашают собаку-робота, которая выносит кольца.