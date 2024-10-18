В ГД предложили суду решать вопрос о контактах детей при разводе родителей

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Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, представляющий партию "Справедливая Россия – За правду", предложил обязать суд решать вопрос о порядке общения детей до 18 лет с родителем, который живет отдельно после развода. Соответствующая инициатива была направлена на отзыв в кабмин РФ ко Дню отца, передает РИА Новости.

По его словам, такая мера необходима, если родители не договорятся самостоятельно и не представят суду соглашение о месте жительства ребенка и порядке общения с ним.

Сейчас для установления порядка взаимодействия с ребенком нужен отдельный и длительный судебный процесс. Однако Кузнецов считает, что данный вопрос необходимо решать уже на стадии развода, чтобы избежать ситуаций, когда родитель, с которым суд определил проживание ребенка, не дает общаться с другим и ближайшими родственниками.

Также депутат указал на то, что в России зачастую не соблюдаются интересы ребенка на воспитание обоими родителями. Как он утверждает, по документам права отцов на участие в воспитании детей есть, но в реальности это не так.

Автор инициативы предлагает внести изменения в статью 24 Семейного кодекса РФ. Кузнецов отметил, что его предложение по совместному воспитанию детей позволит обеспечить права детей на отцовское воспитание, а также сократить количество разводов и улучшить ситуацию в демографии.

"Законопроектом давность привлечения к административной ответственности меняется с 2 месяцев на 1 год, что впредь не позволит злоупотребляющему своими правами родителю избежать ответственности за нарушение прав несовершеннолетнего ребенка", – сказано в сопроводительных документах.

Ранее Верховный суд России обращал внимание на равенство матери и отца при определении места жительства детей после развода. Так, в обзоре судебной практики подчеркивалось, что безусловного основания оставлять ребенка матери нет.

