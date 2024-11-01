В ГД предложили запретить пропаганду против традиционных ценностей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и Яна Лантратова внесут в Госдуму законопроект о запрете пропаганды против традиционных духовно-нравственных ценностей среди несовершеннолетних, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции.

Парламентарии хотят внести поправки в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", тем самым расширив список видов вредной для детей информации. В перечень они предлагают внести оскорбление или отрицание традиционных ценностей.

В пояснительной записке говорится, что к традиционным ценностям относятся, в частности, жизнь, честь и достоинство человека, его права и свободы, любовь к родине, ответственность за свою страну, крепкая семья, человечность, уважение к истории и традициям, а также единство народов России.

Миронов и Лантратова полагают, что попытки дискредитировать традиционные ценности могут нанести ущерб суверенитету России. Они отметили в проекте, что принятие его снизит уровень влияющей негативно на детей информации, а также сохранит культурную и нравственную основы общества России.

Ранее депутат ГД Султан Хамзаев предложил ввести штрафы за дискредитацию традиционных семейных ценностей. По мнению Хамзаева, понятие дискредитации традиционных семейных ценностей должно быть введено в законодательный обиход. Он добавил, что в РФ нет закона, который охраняет неприкосновенность семьи и защищает молодых людей от деструктивной пропаганды.