РБК: депутаты Горячева и Плякин предложили внести три исключения в законопроект о чайлдфри

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Законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри должен учитывать три исключения, считают депутаты от партии "Новые люди" Ксения Горячева и Владимир Плякин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ поправок.

Горячева и Плякин заявили о необходимости учитывать, что отказ от рождения детей может быть связан с объективными причинами. Одной из них являются медицинские показания, когда, например, беременность и роды опасны для здоровья либо связаны с высоким риском передачи тяжелых наследственных заболеваний.

Другой причиной, по их словам, может стать религия. Так, депутаты напомнили об институте монашества, который предполагает отказ от рождения детей. Кроме того, серьезным препятствием для деторождения могут стать материальные и экономические трудности.

"Например, существующие сегодня заградительные ставки по ипотеке являются серьезным стимулом для того, чтобы люди отказывались от рождения первого ребенка (одна из основных льготных программ – семейная ипотека – недоступна для семей, в которых нет детей)", – сказано в примечании.

Поэтому депутаты предлагают во всех случаях применения закона о запрете пропаганды идеологии чайлдфри использовать оговорку "если отказ от деторождения не связан с медицинскими противопоказаниями, религиозными убеждениями, материальными затруднениями".

Также "Новые люди" подготовили еще одну поправку, касающуюся правил предвыборной агитации. Согласно этой инициативе, необходимо разрешить использовать в агитационных материалах изображения детей кандидата независимо от их возраста. Сейчас использование фото лиц младше 18 лет законодательно запрещено, однако, по мнению депутатов, участие детей кандидата в ходе его агитации "позволит делом участвовать в продвижении традиционных семейных ценностей в России".

Законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри внесли в Госдуму 25 сентября. Инициативу подготовила группа депутатов и сенаторов во главе с Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

17 октября она была одобрена Госдумой в первом чтении. В поддержку проекта выступили 388 депутатов. Он дополнит шесть других Федеральных законов, которые запрещают, в частности, пропаганду педофилии и ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено).

После принятия закона за пропаганду чайлдфри физическим лицам будут назначать штраф до 400 тысяч рублей, должностным лицам – до 800 тысяч рублей, а юридическим – до 5 миллионов рублей.