Спикер ГД Володин ответил на критику закона о запрете пропаганды чайлдфри

Фото: kremlin.ru

Закон о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, кино и рекламе является резонансным, заявил во время пленарного заседания Госдумы ее председатель Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что в настоящее время за границей есть критики этого закона, которые пытаются сделать все для торможения развития России.

По словам Володина, "это закон о будущем нашего государства, рожать или не рожать, решать женщине, ее близким, с кем она захочет посоветоваться или не захочет". Он отметил, что страны без детей быть не может, а идеология отказа от деторождения, которую россиянам пытаются навязать, приведет к тому, что детей перестанут рожать.

Спикер ГД объяснил, что в таком случае молодежь начнет расти в обстановке, когда ей будут внушать "всевозможные фобии и понятия прекрасного будущего" без детей. А этого быть не должно, считает он.

12 ноября нижняя палата парламента приняла в окончательном чтении закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри. Нормы касаются именно пропагандирования идеологии. Само решение женщин о рождении детей под закон не подпадает, уточнил Володин.

Также ГД приняла законопроект о введении административного наказания по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским и запрещено).