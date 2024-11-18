Депутат Ильтяков не увидел грубости в своем призыве "рожать, пока рожалка работает"

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Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков заявил, что не планировал никого оскорблять призывом "рожать, пока рожалка работает". Об этом сообщает телеканал "360".

"А в чем грубость? Послушайте внимательно, речь идет о детородных функциях. Матка, яйцеклетка, сперматозоид – все это, может быть, рожалка", – сказал он в беседе с телеканалом.

Тем, кто увидел в его словах что-то обидное, он посоветовал пройти курс анатомии. Также он высказался против абортов, призвав не прикасаться к тому, что "должно родить".

"Промысел Господень на Земле не надо предотвращать. Пока работает рожалка – функции детородные – наслаждайтесь, плодитесь и размножайтесь", – сказал депутат.

Ранее сообщалось, что пилотный проект по стимулированию рождаемости в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях продлен до конца 2025 года, то есть еще на 1 год. Руководству трех регионов страны поручено провести до 31 марта 2025 года оценку влияния результатов проекта на рождаемость.

