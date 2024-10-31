Пилотный проект по стимулированию рождаемости в 3 регионах РФ продлен на год

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Пилотный проект по стимулированию рождаемости в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях продлен до конца 2025 года, то есть еще на 1 год. Такое постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Кроме того, руководству трех регионов страны поручено провести до 31 марта 2025 года оценку влияния результатов проекта на рождаемость.

Чтобы побудить студентов вступать в браки и рожать детей, уверены в ГД, необходимо обеспечить их базовые потребности. По словам одного из парламентариев, студенты должны иметь отдельное жилье или семейную комнату, а также обладать такими выплатами, которые позволили бы жить и содержать ребенка.

