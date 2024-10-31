Милонов назвал налог на бездетность худшим побуждением к созданию семьи

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Люди, выступающие за введение налога на бездетность и выдвигающие другие подобные инициативы, "благими намерениями дорогу в ад хотят выстлать", заявил замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Виталий Милонов в интервью телеканалу Москва 24.

"Когда какой-нибудь человек говорит: "Вы обязаны иметь детей, мы введем налог на бездетность или еще что-то", – это вы чушь несете, хочется сказать. Дорогой человек, не надо, пожалуйста, так говорить", – высказался парламентарий.

Милонов призвал авторов подобных инициатив вспомнить те времена, когда у них самих не было детей и предположил, что если бы им кто-то стал такое говорить, это было бы худшим побуждением к тому, чтобы заиметь детей.

"Конечно, признаю, что есть отдельные люди, которые такими благими намерениями дорогу в ад хотят выстлать, не понимая или не осознавая этого, но тут с гневом ничего не получится", – отметил он.

Депутат выступил против того, чтобы вопрос рождения и создания семьи рассматривался исключительно в экономической плоскости. По его словам, семья должна получать поддержку от государства, однако не это должно способствовать образованию новой ячейки общества. Здесь главными аспектами, по мнению Милонова, являются любовь и общее понимание ценностей в жизни.

Он привел в пример богатых людей, привыкших жить разгульной жизнью, посещать вечеринки, у которых есть "полная чаша изобилия", но нет семьи. Парламентарий заметил, что не всегда материальные ценности порождают семейные.

"Наоборот. Надо понимать, что Господь посылает помощь тем, кому она нужна. А если ты живешь сам для себя с собачками и геранью на подоконнике, то о чем ты будешь бога просить? О чем? Зачем тебе нужна помощь? Ты живешь ради себя. Ты не реализуешь свое главное человеческое предназначение", – подчеркнул депутат.

Милонов также вспомнил о введении KPI по рождаемости для регионов. По его мнению, это и есть основной показатель благополучия, при котором другие можно не использовать. Никто не будет заводить семьи там, где нет ощущения безопасности и стабильной экономики. Таким образом, семья и дети – это и есть индикатор состояния общества.

Смотрите большое интервью 1 ноября на телеканале Москва 24 в 18:30 или на сайте m24.ru.

Ранее о неуместности налога на бездетность высказалась депутат Нина Останина. По ее словам, пока в стране не обеспечены социальные гарантии, преждевременно говорить о подобном налоге.

Останина подчеркивала, что в советское время вместе с налогом на бездетность государство обеспечивало людей бесплатными яслями, детскими садами и поездками в лагеря, а также предоставляло семьям жилье, рабочие места и достойные зарплаты.

