Депутат ГД Останина: налог на бездетность не побудит россиян к рождению детей

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Введение налога на бездетность не побудит россиян рожать детей и не улучшит демографическую ситуацию в стране, считает глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ).

В любой области необходим профессиональный подход и социальная политика – это наука, а демографическая политика – отдельная дисциплина, приводит РИА Новости ее слова с заседания "Формирование и реализация государственной семейной политики в современных условиях".

"Это желание, мне кажется, оставить свой след в публичном пространстве для отдельных непрофессиональных политиков, депутатов, а иногда и не только депутатов", – отметила Останина, имея в виду высказывания других депутатов о введении налога на бездетность.

Ранее руководитель Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России Алексей Зубец призвал ввести налог на бездетность в размере 30–40 тысяч рублей, включая тех, кто не может иметь детей по медицинским показаниям.

О том, что инициатива не увеличит рождаемость, сказала и уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

При этом представитель РПЦ иерей Федор Лукьянов назвал такое предложение провокацией против традиционных ценностей и попыткой помешать запрету идеологии чайлдфри.