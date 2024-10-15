Володин призвал депутатов "думать головой" перед выдвижением инициатив

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Депутатам необходимо более ответственно подходить к озвучиванию своих предложений. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Он призвал не вносить в общество тревогу, так как люди серьезно относятся к любым инициативам депутатов.

По словам Володина, люди считают, что раз депутат озвучил какую-либо идею, значит, ГД будет ее рассматривать. Поэтому сперва нужно прорабатывать инициативы во фракции, так как именно она несет ответственность за политические идеи своего депутата, подчеркнул председатель ГД.

"Думать надо головой, прежде чем какую‑то идею озвучивать в телеграм-каналах, в других СМИ. Надо проработать в профильном комитете эту инициативу, с правительством обсудить, будет она поддержана или нет", – заключил Володин, добавив, что надо в первую очередь оттолкнуться от позиции избирателей.

Ранее Володин уже предостерегал депутатов от непродуманных инициатив, в том числе введения налога на бездетность. Тогда председатель ГД также призвал "не пугать" общество. При этом он подчеркнул, что нормы по борьбе с пропагандой отказа от деторождения принять стоит, так как нужно защищать семью.

Комитет Госдумы по информационной политике 15 октября поддержал законопроект о запрете публичной пропаганды отказа от деторождения.

