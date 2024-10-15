Комитет ГД рекомендовал принять проект о запрете пропаганды чайлдфри

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Комитет Госдумы по информационной политике поддержал законопроект о запрете публичной пропаганды отказа от деторождения. Об этом говорится на портале думской базы данных.

Депутатам рекомендовано принять проект в первом чтении.

Законопроект о штрафах до 5 миллионов рублей за пропаганду чайлдфри внесли в Госдуму 25 сентября. Инициативу подготовила группа депутатов и сенаторов во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

За пропаганду отказа от деторождения предусмотрена административная ответственность, аналогично пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

При этом, по словам Володина, решение женщины не рожать ребенка не будет попадать под действие данного запрета. По его словам, целью законопроекта является пресечение деструктивного контента, который может повлиять на решение человека о рождении ребенка.