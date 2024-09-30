Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 09:14

Общество

Почти 50% россиян положительно отнеслись к запрету пропаганды чайлдфи

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Почти 50% граждан России положительно отнеслись к инициативе о запрете пропаганды чайлдфи. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса.

Так, 34% респондентов позитивно восприняли идею, еще 13% оценили ограничение пропаганды движения скорее положительно, чем отрицательно. При этом 21% участников опроса высказались против инициативы, 12% – скорее против, а 20% затруднились дать ответ.

Кроме того, 51% опрошенных следили за разработкой запрета пропаганды, 28% признались, что слышали об этом, 18% узнали о предложении в ходе опроса. 60% респондентов знакомы с концепцией отказа от деторождения, 28% что-то слышали о ней, и только 9% не знали ничего о чайлдфри.

Ранее законопроект о штрафах до 5 миллионов рублей за пропаганду чайлдфри внесли в Госдуму. Инициативу подготовила группа депутатов и сенаторов во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

За пропаганду отказа от деторождения предусмотрена административная ответственность, аналогично пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Штрафы за пропаганду чайлдфри составят до 400 тыс рублей

Читайте также


общество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика