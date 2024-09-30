Почти 50% россиян положительно отнеслись к запрету пропаганды чайлдфи

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Почти 50% граждан России положительно отнеслись к инициативе о запрете пропаганды чайлдфи. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса.

Так, 34% респондентов позитивно восприняли идею, еще 13% оценили ограничение пропаганды движения скорее положительно, чем отрицательно. При этом 21% участников опроса высказались против инициативы, 12% – скорее против, а 20% затруднились дать ответ.

Кроме того, 51% опрошенных следили за разработкой запрета пропаганды, 28% признались, что слышали об этом, 18% узнали о предложении в ходе опроса. 60% респондентов знакомы с концепцией отказа от деторождения, 28% что-то слышали о ней, и только 9% не знали ничего о чайлдфри.

Ранее законопроект о штрафах до 5 миллионов рублей за пропаганду чайлдфри внесли в Госдуму. Инициативу подготовила группа депутатов и сенаторов во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

За пропаганду отказа от деторождения предусмотрена административная ответственность, аналогично пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

