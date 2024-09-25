Депутат Яровая: в проекте о запрете чайлдфри речь идет о санкциях за деструктивный контент

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В законопроекте о запрете пропаганды чайлдфри речь идет о санкциях исключительно за деструктивный контент, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Очень важный момент, здесь речь идет не о просто распространении информации, а о деструктивном контенте. Сегодня в законодательстве есть устойчивое понятие деструктивного контента", – цитирует Яровую РИА Новости.

Штрафы за пропаганду движения чайлдфри в России могут составить до 5 миллионов рублей для юридических лиц. Спикер ГД Вячеслав Володин уточнил, что административную ответственность планируется ввести по аналогии с теми, что были приняты за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и смены пола.

Власти также могут запретить пропаганду бездетности в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. При этом пропаганда движения чайлдфри со стороны иностранных граждан будет грозить арестом и выдворением за пределы России.

23 сентября кабмин поддержал соответствующий законопроект с учетом всех замечаний. Его концепция направлена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и создание эффективного механизма по их защите. В случае полного утверждения этой инициативы изменения будут внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".